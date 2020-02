Harvard MUN accueille des lycéens marocains

Harvard Model United Nations (HMUN) est une simulation des relations internationales, qui regroupe fin janvier de chaque année, à Boston, aux USA, près de 3 500 jeunes issus de lycées sélectionnés dans le monde entier. Lancée en 1927 avec le modèle de la Société des Nations, puis modifiée en 1953 pour s’adapter au modèle des Nations Unies, Harvard MUN est la première simulation du genre au monde qui offre aux jeunes lycéens une opportunité passionnante de débattre des questions d’actualité et de proposer des solutions innovantes et créatives. L’objectif étant d’intégrer les jeunes dans un forum constructif; renforcer la réflexion critique et penser le monde d’une façon différente et meilleure. L’idée aussi est de développer les compétences de prise de parole en public, négociation, travail d’équipe, leadership international et élaboration de politiques. À Harvard MUN, les jeunes participants assument les rôles de dirigeants et décideurs mondiaux pour simuler le fonctionnement de l’Organisation des Nations Unies et la dynamique des relations internationales.

La conférence HMUN 2020, sous le thème «Diplomacy in the Age of Globalization», a connu la participation, pour la première fois, d’une délégation marocaine composée de 12 lycéens de ANISSE International School. Ces jeunes, en vivant cette expérience, ont pu ainsi aborder les problématiques complexes que connaît notre monde. Et en ces temps de réflexion sur le nouveau modèle de développement économique et social, les jeunes lycéens marocains auront assumé le rôle d’ambassadeur de leur pays et contribué dans un contexte mondial à établir une nouvelle et ambitieuse façon de penser le monde.