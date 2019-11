Happy Meal : 1 milliard de repas vendus chaque année

Lancé pour la première fois en 1979, et introduit au Maroc depuis 1992, le Happy Meal est un menu iconique de McDonald’s qui a accompagné et ravi plusieurs générations d’enfants depuis 40 ans.

Une histoire de transmission de génération en génération. Les parents d’aujourd’hui ont été les enfants qui ont dégusté les Happy Meal, qui se sont amusés avec ses jouets, et regardent maintenant leurs enfants vivre les mêmes joies. Des souvenirs à partager pour mieux se rapprocher de ceux qu’on aime.

Pour son 40ème anniversaire, Happy Meal lance, dans plus de 90 pays à travers le monde, une collection spéciale de 15 jouets parmi les plus populaires des quatre dernières décennies. Au Maroc, à compter du Jeudi 7 novembre jusqu’au Vendredi 6 Décembre, 700 collections vintage et plus de 15 000 jouets seront à gagner par tirage au sort après inscription sur l’appli mobile McDonald’s Maroc et achat d’un Happy Meal, ainsi qu’à travers plusieurs jeux concours sur les réseaux sociaux, avec lesquels le hashtag #Maskhitch a été spécialement conçu pour cette occasion.

Le Happy Meal de Circus Wagon a été présenté pour la première fois en juin 1979 à l’échelle nationale aux ÉtatsUnis. Les premières éditions du Happy Meal comportaient une boîte décorative comprenant divers jouets, comme une toupie et des gommes McDonaldland. La réussite mondiale du Happy Meal s’est étendue à plus de 38 000 restaurants dans plus de 100 pays à travers le monde, le jouet emblématique étant toujours un élément de base très apprécié, symbole de surprise, de jeu et de plaisir.

En 1982, le Happy Meal devient international. Il prend de l’expansion à l’échelle mondiale, faisant ses débuts en Amérique latine et s’étendant rapidement en Australie, à Hong Kong et en NouvelleZélande.

En 1998, McDonald’s célèbre le Disney’s Mulan, premier Happy Meal à l’échelle internationale avec des emballages identiques dans 38 langues différentes.

Happy Meal passe au digital en 2013. McDonald’s présente alors McPlay et Happy Studio, des applications d’apprentissage avec des jeux et des activités mettant en vedette les personnages préférés des enfants.

Et en 2018, le programme « Happy Meal Readers » est introduit dans le cadre de l’engagement de McDonald’s à promouvoir la lecture. Ainsi McDonald’s a distribué prés de 500 000 livres à fin 2019.

McDonald’s a mis en avant la diversification de l’offre Happy Meal et a annoncé avoir servi plus de 6,4 milliards de fruits, de légumes, d’eau et de produits laitiers faibles en matières grasses dans le monde entier depuis 2013.