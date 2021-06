Groupe BCP : Médiafinance devient BCP Securities Services

« Dans le cadre du redéploiement stratégique de l’activité Titres du groupe BCP, Médiafinance change de dénomination et s’appelle désormais BCP Securities Services (BCP2S) », a indiqué le groupe BCP dans un communiqué.

La nouvelle dénomination vient notamment renforcer son adossement au groupe BCP et marquer sa spécialisation dans l’ensemble des services liés aux Titres (Securities Services ), relève la même source, précisant que ce changement intervient dans la continuité de l’évolution opérée par le groupe BCP au niveau de son identité de marque dans le but d’accompagner sa transformation en profondeur, engagée au Maroc et à l’international.

BCP Securities Services arbore ainsi un nouveau logo, reprenant l’emblème du cheval cerclé, marquant son appartenance au Groupe et son attachement à son essence coopérative ainsi qu’à ses valeurs fondamentales incarnées au quotidien, à savoir, « Proximité, Citoyenneté, Innovation et Performance », a souligne le groupe.

« BCP Securities Services confirme son statut de première et unique banque marocaine, dédiée à l’activité des services liés aux titres, et opérant en véritable +One Stop Shop+ pour sa clientèle Institutionnelle et Corporate, que ce soit au Maroc ou dans l’ensemble des pays de présence du Groupe », a conclu le communiqué.