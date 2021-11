Glovo promet plus d’avantages sociaux pour ses coursiers d’ici 2023

Il s’agit d’un ensemble de standards qui inclut une rémunération plus équitable, une amélioration de la couverture assurance et l’accès à la formation, la sécurité et la maintenance.

La plateforme internationale de livraison multi-catégories, vient d’annoncer « l’Engagement Coursiers », une initiative visant à accroître les droits sociaux et les avantages offerts aux coursiers. L’Engagement Coursiers est un nouvel ensemble de standards qui inclut une rémunération horaire équitable, une amélioration de la couverture assurance et l’accès à la formation, la sécurité et la maintenance, explique-t-on auprès de la plateforme.

Cette dernière reconnaît d’ailleurs que la « Gig Economie » représente une source importante de revenus pour les coursiers, et souhaite leur offrir une égalité d’accès aux droits et avantages sociaux.

Ainsi, d’ici la fin de l’année 2023, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre l’Engagement Coursiers dans tous les pays dans lesquels il opère. Le Maroc et la Géorgie étant les premiers pays inclus dans la phase initiale, souligne l’entreprise.

Dans le cadre de son engagement à établir un avenir de travail plus juste et à donner accès à une meilleure sécurité et protection aux coursiers, la plateforme s’est engagé à des revenus équitables (une transparence totale sur les revenus équitables par heure pour les coursiers); une meilleure couverture d’assurance sécurité 360° (une mise à niveau de la police d’assurance y compris les prestations supplémentaires.

Tous les coursiers doivent bénéficier d’une assurance à part entière couvrant toute situation imprévue). La plateforme s’engage aussi à la sécurité et maintenance (offrir des cours de sécurité professionnelle aux coursiers et inclure une section sur la sécurité routière pendant le processus d’acquisition.

La sécurité routière doit être LA priorité absolue); et au soutien de la communauté des coursiers en leur offrant des formations dans différentes matières, dans l’entreprenariat, les compétences informatiques ou les langues, pour les aider à développer leurs compétences professionnelles et à progresser dans leurs parcours professionnels.