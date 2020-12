Gims réitère son amour et attachement au Maroc

L’amour et l’attachement que porte l’artiste Gims au Maroc, son deuxième pays, ne sont plus à démontrer. Chaque sortie publique est pour la star mondiale, résidant à Marrakech, une occasion pour les clamer haut et fort, ici comme ailleurs.

C’est avec beaucoup d’humilité que Gims s’est confié, à l’occasion de la sortie de son nouvel album «Le Fléau», sur son premier plateau télévisé au Maroc, sur ce lien fort qui le lie à notre pays : «Je n’ai pas les mots. L’amour se passe d’arguments… J’ai rencontré tellement de personnes magnifiques au Maroc. Je pense à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son travail extraordinaire dans cette période de crise sanitaire. Il préserve son pays et son peuple. C’est pour ces raisons qu’il est autant aimé. J’en profite pour le remercier. C’est une personne formidable… j’ai eu la chance de le rencontrer ». Emu, l’artiste n’a pas caché sa grande admiration au sujet des hautes instructions du Souverain pour la généralisation de la gratuité du vaccin contre la pandémie de la Covid-19 en faveur de tous les Marocains.

Actualité du dossier du Sahara marocain oblige, -reconnaissance historique des Etats-Unis de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et intervention exemplaire des Forces Armées Royales pour la libération du passage d’El Guerguarat-, Gims a réitéré son soutien, en clamant la célèbre citation de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI : « Le Maroc restera dans son Sahara, et le Sahara demeurera dans son Maroc jusqu’à la fin des temps ».

Gims était l’invité de marque du JT «InfoSoir» de 2M, le 18 décembre 2020 :