Gestion des ressources humaines : le Ministère de la Santé organise une rencontre nationale à Skhirat

Le Ministère de la Santé organise les vendredi et samedi 25 et 26 juin 2021 au palais des congrès à Skhirat, une rencontre nationale sur la gestion des ressources humaines dans le secteur de la Santé.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de la mise en œuvre du projet Royal relatif à la généralisation de la couverture sociale lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Tenant compte des changements structurels et de l’importance des ressources humaines au sein du système de la santé. Son objectif de est de mettre en exergue l’ensemble des sujets actuels qui concernent la gestion des ressources humaines.

A cet effet, l’évènement sera marqué par l’organisation de la septième réunion du Comité central de coordination de la formation aux niveaux des Instituts Supérieurs des Professions Infirmières et des Techniques de la Santé (ISPITS), et ce dans le but d’assurer des ressources humaines qualifiées capables de fournir des soins de santé de qualité dans toutes les régions du Royaume.

Lors des travaux de cette rencontre, il sera exposé les principaux projets et réformes que le Ministère de la Santé prévoit d’entreprendre, tel que le projet de réhabilitation du système de formation, via l’augmentation de la capacité de formation des institutions affiliées, et la hausse du niveau de coordination et de partenariat entre les secteurs public et privé en matière de formation. Ainsi que l’expérience du Ministère de la Santé dans le cadre de la régionalisation avancée précisément dans la gestion régionale des ressources humaines afin de l’évaluer, et d’explorer les possibilités et les pistes d’amélioration.

Aussi, cette occasion sera une opportunité d’étudier les moyens d’améliorer les mécanismes de simplification et de digitalisation des procédures et des formalités administratives au niveau du Ministère de la Santé et de ses institutions dans le but d’améliorer la relation entre l’administration et ses usagers et faciliter l’accès aux services administratifs.

Cette rencontre sera caractérisée par la participation des responsables de la gestion des ressources humaines et de la formation au niveau des régions, elle sera aussi soldée par une série de propositions et recommandations afin d’élaborer un plan stratégique de développement des ressources humaines pour la période 2021-2022, qui répondra aux nouveaux défis conformément aux orientations Royal.