Génération Green 2020-2030 : Aziz Akhannouch s’entretient avec la présidente de la BERD

L’accompagnement de la nouvelle stratégie agricole « Génération Green 2020-2030 » a été au centre des discussions lors d’une rencontre, tenue mardi en mode visioconférence, entre le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch et la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud-Basso.