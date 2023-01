Forum de Davos : Aziz Akhannouch préside la délégation marocaine

En plus du Chef du gouvernement, la délégation du Maroc comprend Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, Leïla Benali, ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, ainsi que Ali Seddiki, directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

«Les quatre jours du Forum, couvriront un large éventail de formats d’interaction et d’apprentissage, donnant aux dirigeants les outils nécessaires pour faire face à la complexité actuelle et construire pour l’avenir», souligne l’AMDIE dans un communiqué.

A noter que Forum de Davos fait son grand retour cette année, après plus de deux ans de pandémie. Plus de 50 chefs d’Etat et de gouvernement et près de 3.000 membres des différents écosystèmes politiques, économiques ou de la société civile sont attendus jusqu’à vendredi dans la ville Suisse pour prendre part au Forum sous la thématique «Collaboration dans un monde fragmenté».