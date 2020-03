Fonds spécial du Covid-19 : Ouverture d’un compte bancaire dédié à la réception des dons

Dans le cadre de l’effort national de prévention et de lutte contre la pandémie du Coronavirus Covid-19 et ses effets, et afin de permettre aux personnes, physiques ou morales, d’y contribuer, il a été procédé à la création d’un compte d’affectation spéciale n°: 3.1.0.0.1.13.030, intitulé « Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus La Covid-19 », indique le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.