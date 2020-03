Fonds spécial COVID-19, la BMCI fait un don de 85 MDH

Cette participation rentre dans le cadre de l’élan de solidarité nationale, afin de se mobiliser aux côtés des pouvoirs publics pour traverser cette crise sanitaire.

Dans un communiqué, la banque se dit « pleinement désireuse de contribuer au soutien de la vie économique, en cette période particulièrement difficile, et se tient prête à faciliter la reprise de l’activité économique au travers de la distribution de crédits ».

Dans cette perspective, et tenant compte de l’effet multiplicateur qui existe entre le montant des fonds propres et le montant des crédits alloués, poursuit le communiqué, le Conseil a également décidé de renoncer à la proposition de distribution d’un dividende exceptionnel de 505 MDH (38 dirhams par action) au titre de l’exercice 2019.

Continuité des activités bancaires

Malgré le contexte de crise sanitaire actuelle et afin de garantir à ses clients une continuité de service habituelle, la banque a mis en place un Plan de Continuité d’Activité, afin de maintenir la totalité des services de la banque, à travers l’ensemble de son réseau et des diverses équipes mobilisées, dans les meilleures conditions pour ses clients et ses collaborateurs.

La banque a prévu dans ce sens, la continuité des activités dans l’ensemble de son réseau, avec des désinfections intensives dans ses agences et ses GAB. Elle maintient également l’activité de ses différents canaux de banque à distance, notamment le numéro abrégé du Centre de Relation Clients « 28 28 », son application mobile et son site internet, afin de limiter les déplacements de ses clients. En ce sens, la banque invite ses clients à limiter leurs déplacements dans les agences et à privilégier ses solutions de banque à distance.

Par ailleurs, conformément aux décisions prises par les membres du GPBM et afin de respecter au mieux les règles de précaution dans ce contexte sanitaire, la banque a prévu de limiter le nombre de clients pouvant accéder en même temps à une agence ou à un centre d’affaires tout en respectant une distance de 1m50 comme suit :

Agences à 3 personnes : maximum de 3 clients en même temps.

Agences à 5 personnes : maximum de 5 clients en même temps.

Centres d’affaires : maximum de 5 clients en même temps.

Dans le cadre de l’état d’urgence lancé par les autorités, la banque a également décidé de basculer ses agences habituellement ouvertes samedi matin, vers un horaire normal, à savoir, une ouverture lundi matin au lieu du samedi matin. Les agences sont désormais ouvertes du lundi au vendredi, de 9h15 à 14h15. Cette mesure a pris effet samedi 21

mars 2020, qui n’a pas été travaillé.

Premières mesures commerciales pour accompagner au mieux les clients

Pour mieux surmonter ces circonstances inédites, la banque propose plusieurs solutions :

Pour la clientèle des particuliers dont la situation le nécessite, la banque donne la possibilité de reporter jusqu’à 3 mois les échéances des crédits habitat et crédits à la consommation avec un traitement de dossier en 48h.

Pour les professionnels et entreprises, un dispositif dédié a été mis en place :

La dématérialisation du paiement (salaires, fournisseurs …) via la solution d’E-banking sécurisée. La banque propose une gratuité de souscription jusqu’au

30/06/2020 pour tout nouvel abonné.

Le report jusqu’à 3 mois des échéances de crédits, notamment amortissables, pour les clients dont la situation le nécessite avec un traitement de dossier en

48h.

La possibilité de traiter les demandes à distance via le Service assistance aux entreprises (SAE).