Fonds Africain d’Appui à la Coopération Décentralisée Internationale des Collectivités Territoriales : Résultats du 1er appel à projets lancé en 2020

Le Comité de Pilotage du Fonds Africain d’Appui à la Coopération Décentralisée Internationale des Collectivités Territoriales, composé de représentants du Ministère de l’Intérieur, du Ministère des Affaires Etrangères de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger et de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale ainsi que des 3 Associations des Présidents des Conseils des Collectivités Territoriales du Royaume, s’est réuni le 18 Janvier 2021 pour statuer sur les résultats du 1er appel à projets lancé en 2020.

A l’issue des travaux de ce Comité, il a été décidé de sélectionner les projets de 14 Collectivités Territoriales africaines relevant de la Côte d’Ivoire (3), du Burkina Faso (3), du Sénégal (3), du Benin (2), du Mali (1), du Cameroun (1) et de la Mauritanie (1) et ce en partenariat avec les conseils régionaux de Souss-Massa, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra et l’Oriental et les Communes de Dakhla, Marrakech, Benguerir, Beni Mellal, Fès, Rabat et Al Hoceima.

Cette coopération vise à faire bénéficier les Collectivités Territoriales Africaines de l’expertise de leurs consœurs marocaines dans les domaines liés au renforcement des capacités des managers territoriaux, la mise à niveau urbaine, la réalisation d’études de faisabilité, la gestion des ressources naturelles, l’appui aux services de base et le renforcement institutionnel des Collectivités Territoriales.

Il est à rappeler que le Fonds Africain d’Appui à la Coopération Décentralisée Internationale des Collectivités Territoriales a été institué pour promouvoir le partenariat Sud-Sud et a pour objectifs de :

– Orienter la coopération décentralisée vers un partenariat stratégique avec les collectivités territoriales africaines ;

– Inscrire la coopération dans la dynamique de la décentralisation, du développement local et de la bonne gouvernance des collectivités territoriales;

– Inscrire la coopération décentralisée internationale dans la réalisation des Objectifs du Développement Durable.