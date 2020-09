Fondation Mohammed VI : 8 000 bénéficiaires du programme IMTILAK d’aide au logement pour la famille de l’enseignement

Plus de 8 000 personnes parmi le personnel de l’Education Formation ont pu concrétiser leur projet d’acquisition ou de construction d’un logement principal, et ce grâce au programme IMTILAK d’aide au logement pour la famille de l’enseignement, a annoncé, jeudi, la Fondation Mohammed VI pour la Promotion des Oeuvres Sociales de l’Education et de la Formation.