Fluctuation des prix : ONEE se dotera en 2021 d’une salle de marchés pour maîtriser les risques

L´ONEE modernise ses pratiques managériales et s’apprête à mettre en place une Salle des Marchés pour la gestion des risques liés à la fluctuation des prix de combustibles, du fret, et des parités de change, qui peuvent avoir un impact important sur les écarts de conversion, les postes de bilan, les charges financières, les capitaux propres et la situation de trésorerie.

« Il s’agit d’un projet d’envergure qui consiste à doter l’Office d’un dispositif complet de pilotage, d’analyse et de prise de décision en matière de gestion et de couverture des risques. » précise l’ONEE dans un communiqué parvenu à la Vie éco ce lundi 29 juin.

« Un appel d’offre vient d’être lancé pour la sélection d’un cabinet spécialisé qui assistera l’équipe projet interne à retenir la structure et le dimensionnement les plus appropriés, à mettre en place la plateforme et les outils nécessaires et à réaliser, durant une période d’ancrage, les premières opérations de couverture des risques. » conclut la même source.