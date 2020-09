Financement du commerce extérieur : La BERD accorde 20 millions de dollars au GCAM

Cette ligne de financement du commerce extérieur, multidevise et non-engagée, sera déployée pour émettre des garanties en faveur des banques confirmatrices et pour fournir un financement en devise destiné à des transactions commerciales d’exportations ou d’importations, indique un communiqué conjoint des deux parties.

Elle s’inscrit dans le cadre du Programme de facilitation des échanges (TFP) de la BERD. En rejoignant le programme TFP, le Crédit Agricole du Maroc a désormais accès à un réseau de plus de 100 banques émettrices et 800 banques confirmatrices partenaires de la BERD dans le monde entier, ce qui lui permettra d’étendre son réseau de correspondants bancaires et permettra à ses clients de saisir de nouvelles opportunités commerciales à l’international. Cette ligne offrira également au GCAM une enveloppe de financement en devise visant l’accompagnement de ses clients importateurs et exportateurs. Ce projet est le premier signé entre la BERD et GCAM qui se sont félicités de ce nouveau partenariat. Le TFP de la BERD a été lancé en 1999 dans le but de promouvoir le commerce international entre les économies dans lesquelles elle investit, sous la forme de garanties et de prêts à court terme aux banques et sociétés d’affacturage participantes. La pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a généré une forte demande de financement du commerce pour maintenir l’importation et l’exportation de biens essentiels. La BERD a réagi à cet enjeu en augmentant la limite totale de son Programme de facilitation des échanges pour la seule année 2020 à un montant record de 3 milliards d’euros. Ainsi, le financement du commerce extérieur est un élément clé de la réponse de la BERD à la crise du coronavirus. Le GCAM est la principale banque et le leader historique du financement du secteur agricole au Maroc. Il représente un modèle en Afrique compte tenu de son engagement et des efforts qu’il déploie pour le développement de l’Agriculture et du monde rural. Depuis 1961, la banque se mobilise auprès des agriculteurs pour répondre efficacement à l’ensemble de leurs besoins et apporter des solutions innovantes et efficaces aux problématiques du monde rural.

Quatrième Banque de la place, le GCAM présente aujourd’hui un total bilan de plus de 10 milliards euros et un encours de crédits de 8 milliards euros dont plus de la moitié est affectée au secteur agricole, agroalimentaire et aux activités économiques en milieu rural.

Le Maroc est un membre fondateur de la BERD et l’un de ses pays d’opérations depuis 2012. À ce jour, la BERD a investi près de 2,5 milliards d’euros au Maroc dans le cadre de 66 projets.

(Avec MAP)