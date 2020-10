Fès-Meknès : 81 projets d’un investissement de 608 millions de DH en cours de réalisation

Sur les projets programmés, 74 d’un montant de 339,91 millions de DH ont été achevés, précise l’AREP, qui a tenu cette semaine une réunion de son comité de supervision et de contrôle.

Concernant le budget de l’Agence au titre de 2021, le comité a approuvé la mobilisation de 252,99 MDH pour le lancement de 36 projets.

Parmi ceux-ci, 34 projets d’une enveloppe budgétaire de 251,19 ont été programmés dans les provinces de Boulemane, El Hajeb, Taounate, Sefrou et Taza et la préfecture de Meknès, pour l’amélioration de l’infrastructure routière. Deux autres projets d’adduction en eau potable d’un investissement de 1,8 MDH seront également mis en place dans la province d’El Hajeb. Ces projets s’inscrivent dans le cadre du programme de réduction des disparités sociales et spatiales en milieu rural.

Le budget de l’AREP au titre de 2021 se répartit entre l’investissement (261,55 MDH) et la gestion (15,93MDH).

Depuis 2017, les crédits affectés par le Conseil de la Région Fès-Meknès à l’AREP pour la mise en œuvre de projets de développement dans les différentes préfectures et provinces de la région concernent l’infrastructure routière (70%), l’eau potable (20%) et l’électricité (10%).

Sur l’ensemble des projets, 30% ont été achevés, 50% sont en cours de réalisation et 20% en phase d’étude, selon l’AREP, qui est un établissement public créé auprès du conseil régional. Elle est chargée d’apporter toute forme d’assistance juridique et d’ingénierie technico-financière à la demande du conseil en plus de l’exécution des projets et des programmes adoptés par ce dernier.

