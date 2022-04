Fès : concours de mémorisation et psalmodie du Saint Coran

Ce concours a réuni des élèves de plusieurs lycées de Fès.

Les résultats de ce concours, après les qualifications, ont permis de primer 5 gagnants :

-1er prix : Ikram Khalfaoui, Lycée Moulay Idriss

-2ème prix : Mohamed Labib, Lycée Ibnou Hazm

-3ème prix : Fatima Zahra Megzari, Lycée Moulay Idriss

-4ème prix : Amina Zouitni, Lycée Moulay Idriss

-5ème prix : Malak Azzouzi, Lycée Ibnou Hanbal

En parallèle, afin d’encourager les élèves dans le domaine de la créativité littéraire, un concours d’écriture a été organisé, sous le thème « Rôle de l’AALMI dans la promotion des femmes marocaines et l’encouragement des filles à étudier depuis les années 1930 ».

Les 3 gagnants sont les suivants :

-1er prix: Mohamed Laabidi

-2ème prix: Meryem Loukili

-3ème prix: Safae Taouil

Cette soirée religieuse et culturelle s’est déroulée à l’amphithéâtre du Lycée Moulay Idriss de Fès en présence du Président de l’Association, le Professeur Najib ZEROUALI et l’ensemble des membres du bureau national de L’AALMI, des cadres administratifs et enseignants du Lycée ainsi que les parents des élèves.