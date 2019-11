Fès : arrestation d’une femme en possession de 2 980 comprimés psychotropes (DGSN)

La mise en cause a été interpellée dès son arrivée à la gare ferroviaire en provenance de Tanger en compagnie de trois de ses enfants mineurs (âgés de 1 an et demi à 7 ans), indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L’opération de fouille a permis la saisie des comprimés psychotropes dans le sac à main de la suspecte, précise la même source.

Une enquête judiciaire a été ouverte avec la prévenue sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, et arrêter les complices potentiels dans ces actes criminels, conclut le communiqué.

(Avec MAP)