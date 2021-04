Femmes au cœur des entreprises familiales, un ouvrage de Thami Ghorfi et Dora Jurd de Girancourt

À propos du livre

À l’image de la faible représentation des femmes dans la vie active qui interroge autant la société marocaine que ses élites, les entreprises familiales du pays réservent encore peu de place aux femmes dans leurs organes de gouvernance.

Pourtant, certaines femmes parviennent à sortir de l’ombre et à se hisser aux premières places faisant d’elles de véritables modèles ouvrant la voie à toutes les jeunes femmes qui se préparent à l’entrepreneuriat et au développement des entreprises familiales.

Pour briser le plafond de verre, le parcours de ces femmes d’exception fut souvent semé d’embûches. Certaines sont elles-mêmes créatrices d’entreprises, d’autres sont épouses, mères, filles, sœurs ou nièces d’entrepreneurs et se sont donné pour mission d’entreprendre ou de prendre le leadership de l’entreprise de leur famille.

Basé sur leurs témoignages et sur des revues de littérature portant sur les entreprises familiales et la place des femmes dans ces organisations, ce livre, fruit de deux ans de recherche, analyse leurs contributions, leurs attentes, leurs modèles, leurs défis, leurs motivations et leurs secrets de réussite.

On y apprend que, bien que les femmes travaillent dans l’ombre des entreprises

familiales depuis des générations, elles doivent se battre pour entrer dans la lumière, s’imposer auprès des hommes de leurs familles qui restent pour la plupart encore des modèles incontournables. Arrivées au sommet, elles gardent un attachement émotionnel fort à l’entreprise faisant d’elles des pivots indispensables de transmission des valeurs et de l’esprit d’entreprise à leurs propres enfants. Elles bousculent les règles de management classiques et imposent de nouveaux modèles de leadership basés sur un équilibre paritaire fort.

Dans le contexte marocain actuel, cet ouvrage vient enrichir la réflexion sur les entreprises qui peuvent être considérées comme autant de tremplins pour améliorer la place des femmes dans la vie active au Maroc. À travers l’exemple de plusieurs femmes leaders en entreprises, ce livre se présente enfin comme une plaidoirie pour plus d’équité au sein des entreprises familiales marocaines.

À propos des auteurs

Thami Ghorfi est Président de ESCA École de Management à Casablanca. Il est auteur de nombreux articles et chroniques au sujet des entreprises et de l’économie en pré-émergence. Il a entre autres dirigé l’ouvrage Entreprises Familiales -Des paradoxes aux opportunités- Edition La Croisée Des Chemins. Il contribue au

développement de l’enseignement du management et à ce titre, il est membre académique international du programme de mentorat d’écoles de commerce, Deans Across Frontiers EDAF de l’EFMD (Bruxelles) et membre du Academic Leadership Council de Global Business School Network (Washington DC). Il Préside le AACSB Advisory Council pour la région de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient – The Association to Advance Collegiate Schools of Business. Diplômé de l’ISG Paris et de l’ESSEC Business School, il accompagne de nombreux entrepreneurs depuis plus de 25 ans.

Dora Jurd de Girancourt est chercheuse dans les domaines du marketing et de la communication des entreprises familiales, elle a co-écrit deux ouvrages sur ce sujet en France et en Afrique du Sud.

En 2002, Leur Nom est une marque, édité aux Éditions d’Organisation traite de la particularité marketing des marques patronymiques. En 2017, Embracing paradoxes in South African

family businesses, édité chez Porcupine Press analyse les singularités des entreprises familiales sud-africaines. Diplômée de l’ESCP Europe et d’un Master de Sémiologie à la Sorbonne elle travaille depuis près de 20 ans, en parallèle de ses recherches, en tant que stratégiste de marque pour des agences de communication en France et à l’international.

(«Femmes au cœur des entreprises familiales». La Croisée des Chemins, 2021. 226 pages. Prix : 90 DHS)