Express Relais : Une solution 100% marocaine de livraison en consigne automatique

Les consignes Express Relais sont de grosses armoires métalliques qui permettent aux commerçants et aux particuliers l’envoi et la réception de colis dans des délais très rapides, à des prix compétitifs.

Elles sont déployées sur le territoire national, dans des centres commerciaux, des gares ferroviaires, des stations-service, des parcs d’activités et des ensembles résidentiels. Avec un parc devant atteindre 1.100 automates en 5 ans, ces consignes automatiques sont conçues et fabriquées au Maroc avec une technologie logicielle 100% marocaine.

Grâce à un système d’information connecté, ce service permet de réserver en ligne l’envoi ou la réception d’un colis intra-ville ou interville. L’expéditeur reçoit alors son code pour déposer le colis dans une consigne de départ et le destinataire reçoit son code pour retirer le colis soit dans une consigne d’arrivée soit à une adresse choisie (domicile, bureau…). L’opération peut se faire 24h/24 et 7j/7 y compris week-end et jours fériés.