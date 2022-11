Export : Royal Air Maroc et l’ASMEX renforcent leur partenariat

La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) et l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) ont signé, lundi à Casablanca, une nouvelle convention pour le renforcement de leur coopération et de leurs synergies en matière d’exportation.

Ce partenariat vient consolider la convention déjà établie entre les deux parties en avril 2016 en offrant plus d’avantages pour l’accès aux services Fret de la compagnie, précise un communiqué conjoint de RAM et l’ASMEX.

La nouvelle convention permettra aux exportateurs marocains adhérents de l’ASMEX de bénéficier de tarifs préférentiels sur les tarifs du Fret aérien à l’exportation sur les différentes destinations du transporteur national, fait savoir la même source.

En vue d’encourager le développement de nouvelles exportations, RAM accordera des conditions préférentielles encore plus incitatives pour les primo exportateurs adhérents à l’ASMEX, et ce pour une durée de 12 mois à partir de leur première exportation avec les services aériens de la Compagnie, ajoute le communiqué.

Royal Air Maroc renforcera par ailleurs la qualité de service garantie aux entreprises marocaines exportatrices en traitant leurs demandes avec célérité et selon des conditions favorables qui pourront encore être optimisées selon les marchés, la nature des envois et leur fréquence.

La convention de partenariat permet également aux entreprises membres de l’ASMEX de bénéficier de contrats corporate englobant les services passagers et fret si leurs besoins le justifient, précise le communiqué, notant que l’ASMEX s’engage pour sa part à désigner Royal Air Maroc comme partenaire privilégié et transporteur Cargo exclusif.

L’Association confiera à la compagnie aérienne le fret de son matériel à l’occasion des salons et foires qu’elle organise au Maroc et à l’étranger. Elle mettra en valeur également la marque du transporteur national en tant que partenaire, lors des manifestations organisées par l’association sur le thème de la logistique, ainsi que sur ses supports de communication événementiels et institutionnels.

En vertu de cette convention de nouvelle génération, démultipliant les synergies de services et de communication, Royal Air Maroc et l’ASMEX mettent en commun leurs efforts au service du développement des exportations nationales et d’un équilibrage positif de la balance commerciale du Royaume.

« Notre mission de pavillon marocain dans le domaine du transport aérien nous incite à déployer tous nos efforts pour contribuer au développement socio-économique du Maroc et de l’Afrique grâce à notre activité de fret et notre réseau étendu de 87 destinations à travers le monde », souligne M. Abdelhamid Addou, président directeur général de Royal Air Maroc, cité par le communiqué.

« C’est dans cet esprit volontariste que nous sommes fiers d’apporter notre soutien aux exportateurs marocains, avec un focus particulier sur les nouveaux d’entre eux, à travers un partenariat fort, durable et renouvelé avec l’Association Marocaine des Exportateurs », poursuit-il.

De son côté, M. Hassan Sentissi El Idrissi, président de l’ASMEX, cité également dans le communiqué, estime que « par nos relations de proximité avec la compagnie nationale et cette convention renforcée qui offre aux exportateurs marocains des avantages concrets, l’ASMEX poursuit sa mission de soutien aux entreprises du Royaume pour se développer hors de nos frontières ».

« Royal Air Maroc est leader dans le domaine du transport du fret aérien, avec une position forte au niveau continental, et cela va permettre à nos membres de dynamiser plus encore leurs exportations et de saisir les opportunités actuelles de relance économique », enchaîne-t-il.