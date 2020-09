« Eurosearch & Associés » devient « Exec Avenue » et élargit sa couverture internationale

Le cabinet de conseil en ressources de management « Eurosearch & Associés » change de nom et augmente son maillage international.

Désormais appelé Exec Avenue, spécialiste en Recrutement de dirigeants, en Management de transition et en Conseil auprès des Comités exécutifs et des Conseils d’administration étend sa présence sur 8 pays (France, Allemagne, Espagne, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Japon, Maroc, et Singapour).

Le cabinet annonce également la prise de fonction de Dalil Guendouz, en tant que Partner. Il sera en charge des activités du cabinet pour le Maroc, l’Afrique, et le Moyen-Orient, à partir du bureau de Casablanca.