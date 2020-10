Etudes supérieures au Japon : 8 jeunes marocains sélectionnés dans le cadre du Programme ABE

L’ambassadeur du Japon au Maroc, SHINOZUKA Takashi, a organisé, le 17 octobre 2020 à sa résidence, une réception en l’honneur du sixième groupe de participants marocains au programme de coopération japonaise intitulé « African Business Education (ABE) Initiative for the Youth ».

Les 8 membres, qui composent ce nouveau groupe, ont pu bénéficier d’une bourse d’études pour poursuivre une formation académique supérieure (Master) dans des universités japonaises, avec l’opportunité de parachever leur cursus par des stages en entreprises japonaises.

Afin de respecter au mieux les mesures sanitaires conseillées par le Ministère de la Santé, seuls 3 étudiants, parmi les 8 sélectionnés, tous résidant à Rabat, ont été conviés à cette réception, à laquelle également a assisté KARASHIMA Asahiko, représentant résident du bureau de la JICA au Maroc.

Il est à noter que le programme « ABE Initiative », financé par le Gouvernement du Japon, mis en place par la JICA, a été initié suite aux recommandations de la 5ème Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD V) tenue à Yokohama en 2013. Il s’inscrit dans le cadre de la vision politique du Japon qui consiste à soutenir et à promouvoir la croissance de 54 pays d’Afrique par le développement des ressources humaines dans les domaines d’activités stratégiques, conformément à la politique nationale de chaque pays.

De nombreux jeunes africains, bénéficiaires de ce programme singulier, se sont vus ouvrir les portes des universités et des entreprises du Japon ; l’objectif étant de leur permettre, non seulement d’enrichir leurs acquis afin qu’ils puissent contribuer à l’essor économique et social de leur propre pays, mais également de créer, par leurs expériences communes à travers ce volet de coopération, un réseau de professionnels chevronnés capables d’appuyer efficacement l’investissement japonais en Afrique.

Soulignons qu’à l’issue de la participation de ce sixième groupe au programme « African Business Education (ABE) Initiative for the Youth » qui a débuté au Maroc en 2015, 73 bourses d’études ont été octroyées au Royaume.