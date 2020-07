Espagne : Arrestation d’un Marocain pour apologie du terrorisme

La police nationale espagnole a annoncé, jeudi, l’arrestation d’un individu de nationalité marocaine à Tarrasa (Barcelone) pour des « crimes liés à l’apologie du terrorisme et de la haine ».

Entamée il y a un an, l’enquête a révélé que le détenu utilisait les réseaux sociaux pour poster des photos et des vidéos avec des messages en faveur de la lutte armée et du djihad violent, indique la police espagnole dans un communiqué, précisant que le prévenu affichait également d’autres publications à caractère nettement antisémite.

Le mis en cause persistait dans ses activités d’apologie du djihadisme, ajoute la même source, notant que son arrestation est intervenue pour éviter qu’il atteigne un état avancé de radicalisation et passe à une phase opérationnelle.

Cette opération, menée par des agents de la Brigade provinciale d’information de Barcelone et de la Brigade locale d’information de Motril (Grenade), s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme djihadiste en Espagne.

(Avec MAP)