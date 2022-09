Entreprenariat : 5 projets innovants récompensés

Cinq projets d’entreprenariat dans les domaines de l’innovation, de la digitalisation, des énergies renouvelables et du développement durable ont été primés, mardi soir à Rabat, dans le cadre du 2ème festival « Talent entrepreneurs », organisé par le Rotary Club de Rabat.

Le premier prix est ainsi revenu à un projet relatif à la conception et la réalisation d’une machine planteuse, destinée à faciliter la plantation à très grande vitesse de pomme de terres. Ce projet est porté par Aicha Oukkane.

Le 2ème prix a été décerné, quant à lui, à un projet de poêle écologique améliorée permettant le chauffage dans les zones montagneuses avec un haut potentiel d’économie de l’énergie, porté par Mustapha Mahni.

Quant au 3ème prix, il a été attribué à « Jodoor Greentech », une startup qui vise à démocratiser l’agriculture dans un environnement contrôlé et ce à travers un système circulaire et des technologies résilientes au changement climatique. Ce projet est initié par Amine Derj et Yassine Mouhcine.

Un projet relatif aux ressources humaines « MONRH.MA » de Mounir Chaoui Al Kabir, a reçu le 4ème prix, alors que « TabibWare » de Ismail Alaoui Abdellaoui, une solution digitalisée de gestion de cabinet médical s’est vu décerner le 5ème prix.