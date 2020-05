Enseignement à distance : l’accès à TelmidTICE est désormais Gratuit

Le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé le lancement, dimanche, d’un système informatique permettant l’accès gratuit à la plateforme d’enseignement à distance TelmidTICE et le téléchargement de ressources numériques.

Cette mesure intervient dans le but de promouvoir l’égalité des chances dans l’accès aux cours via cette plateforme, notamment les séances de soutien et de préparation du baccalauréat, lancées dernièrement, affirme le ministère dans un communiqué.