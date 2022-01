Energies renouvelables : 61 projets sont en cours pour un investissement de près de 53 MMDH

A ce jour, 61 projets sont en cours de développement ou de réalisation. Ils représentent une capacité totale de près de 4,6 gigawatts. Pour cela il a fallu un investissement de près de 53 MMDH. Ces données actualisées du secteur ont été présentées par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali dans sa réponse à une question orale à la Chambre des conseillers. La ministre qui a fait un exposé sur les étapes clés pour la mise en œuvre de la stratégie pour la transition énergétique vers un développement durable a assuré que les ambitions fixées en matière d’énergies renouvelables ont été revues à la hausse pour dépasser l’objectif actuel de 52% du mix électrique national avant l’année 2030.

Cela dit, d’après la ministre, ces projets restent insuffisants. C’est pour cela que nombre d’initiatives et de nouveaux programmes pour l’appui à l’investissement dans les énergies renouvelables ont été mis sur pied, dont un programme d’une capacité totale de 400 mégawatt pour la réalisation de projets d’énergies solaire photovoltaïque en vue de soutenir les PME et créer des emplois et un autre sur l’alimentation de la station de dessalement de l’eau de mer à travers l’utilisation des énergies renouvelables.

A cet égard, Mme Benali a noté que le premier projet dans ce domaine est en cours d’élaboration dans la région de Dakhla.