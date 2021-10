En Europe, les ventes d’hybrides dépassent pour la première fois celles des voitures diesel

« Les immatriculations de voitures particulières électriques hybrides ont représenté 20,7% du marché total de l’UE au cours du troisième trimestre, dépassant le diesel pour la première fois », souligne dans un communiqué l’Association, basée à Bruxelles.

Avec une part de 39,5% des ventes en Europe, les voitures essence restent les plus populaires, mais elles perdent du terrain tout comme les voitures diesel, note l’ACEA.

Les voitures hybrides deviennent de plus en plus privilégiées avec une part de marché de 20,7%. Suivent les véhicules diesel avec une part de 17,6%.

Les voitures totalement électriques représentent, quant à elles, une part de 9,8% et les plug-in hybrides 9,1%, selon l’ACEA.

La hausse des ventes des voitures hybrides sont plus marquées dans les pays d’Europe centrale, où les ventes ont augmenté de 69,3% entre juillet et septembre 2021.

En outre, les ventes de véhicules électriques ont notamment doublé sur un an en Italie, en Suède, au Danemark, au Portugal ou en Autriche. Elles ont augmenté de 62,7% en Allemagne et de 34,6% en France, les deux principaux marchés européens.