Elections 2021 : Tanger, Salé, Casablanca, Oujda, … le PJD perd successivement ses fiefs électoraux

Vainqueur incontesté à Tanger, en 2016 avec plus de 60.000 voix (54,59%) et trois sièges remportés sur cinq, le parti islamiste est définitivement « out ». Avec à peine 10.000 voix, selon les résultats provisoires, il n’a évidemment remporté aucun siège. Les cinq sièges à pourvoir reviennent respectivement au RNI, UC, Istiqlal, PAM et USFP.