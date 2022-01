Efficacité énergétique : l’AMEE et la CNOPS scellent une convention de partenariat

L’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) et la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) ont scellé, lundi à Rabat, une convention de partenariat visant l’optimisation de la consommation de l’énergie.

Signée par le directeur général de l’AMEE, Saïd Mouline, et le directeur général de la CNOPS, Abdelaaziz Adnane, cette convention, qui s’inscrit dans le cadre de l’exemplarité de l’État en termes d’efficacité énergétique des bâtiments, vise à rationaliser les dépenses énergétiques de la CNOPS. A cette occasion, M. Mouline a souligné, dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, que l’AMEE accompagnera les bâtiments et la flotte de la CNOPS, dans le cadre de l’exemplarité de l’État et des administrations publiques, pour être exemplaire en matière de consommation d’énergie.

Il a également indiqué que cette convention « montre aujourd’hui que tout le monde est concerné par la question énergétique », notant que les bâtiments de l’État doivent être les plus efficaces possible, utiliser des énergies renouvelables et répondre ainsi aux normes de l’efficacité énergétique.

A l’instar des différentes institutions qui ont déjà conclu des conventions avec l’AMEE dans divers domaines, la CNOPS sera accompagnée pour une meilleure économie d’énergie, et ce à travers l’utilisation de nouvelles technologies et l’adoption de nouveaux comportements, a-t-il poursuivi, rappelant que cette dynamique s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale de développement durable portée par SM le Roi Mohammed VI qui accorde une attention particulière au concept de développement durable. Pour sa part, le DG de la CNOPS a affirmé que la convention signée avec l’AMEE a pour objectif de rationaliser les dépenses de la CNOPS et s’inscrit dans le cadre de la stratégie de transition énergétique conduite sous le leadership de SM le Roi.

En vertu de cette convention, l’AMEE accompagnera la CNOPS pour réaliser les objectifs de la transition énergétique à travers notamment le recours aux énergies renouvelables, a fait savoir M. Adnane.

Ainsi, ceci permettra de réduire la facture énergétique, notamment dans un contexte où la CNOPS est en train d’étendre son réseau au niveau national, a-t-il relevé, mettant l’accent sur la nécessité d’adopter des démarches alternatives en matière d’énergies renouvelables, notamment l’énergie photovoltaïque. L’AMEE, en vertu de la loi 39-16, est un établissement public stratégique ayant pour mission d’implémenter la politique gouvernementale visant la réduction de la dépendance énergétique, à travers la promotion de l’efficacité énergétique.