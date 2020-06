Droits d’accès à l’information : plus de 500 demandes déjà déposées, 20% ont été traitées

Le ministre de l’économie et des finances, en charge de la réforme de l’Administration, vient de diffuser une circulaire relative à la mise en œuvre de ce droit. Par ce document, il incite les administrations et les institutions concernées, tant au niveau central ou déconcentré, à se conformer aux dispositions de la loi n°31.13 relatives au droit d’accès à l’information. Cette circulaire précise, notamment, les procédures et les mesures que ces administrations et institutions doivent respecter pour la mise en œuvre de cette loi, et ce au niveau de la gestion des informations, de la publication proactive, de la réception et du traitement des demandes d’informations, ainsi que de la sensibilisation et de l’accompagnement.

Afin de simplifier la pratique du droit d’accès à l’information aux citoyennes et aux citoyens, un guide relatif à la mise en œuvre de cette loi a été élaboré. De même, le département a lancé un portail d’accès à l’information «www.chafafiya.ma» qui permet de suivre, de traiter les demandes d’informations et de répondre dans les délais impartis. A ce jour, ce site, qui est déjà opérationnel, a reçu 521 demandes d’informations adressées à un total de 97 institutions et établissements publics. Sur ces demandes, 113 ont déjà été traitées alors que 408 sont en cours de traitement. La durée moyenne de réponse à une demande d’informations, toujours selon le site, est de 13 jours ouvrables.