Domaine privé de l’Etat : 185 projets approuvés en 6 mois

Un total de 185 projets ayant pour support un foncier domanial a été approuvé au 1er semestre de 2022, pour un investissement projeté de plus de 14,5 milliards de dirhams (MMDH), selon le rapport sur le foncier public mobilisé pour l’investissement accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de 2023.

Ces projets, approuvés dans le cadre de la gestion déconcentrée des investissements, portent sur une superficie globale de 28 003 hectares (ha) et une création de 13 102 emplois escomptés, précise ce rapport publié sur le site du ministère de l’Économie et des finances.

La ventilation des dossiers approuvés par nombre de projets fait ressortir que le Tourisme, l’Agro-industrie et les Mines s’accaparent 53% des projets, avec des parts respectives de 19%, 18% et 16%, devançant les services (14%), l’industrie (14%), l’habitat (7%), l’enseignement et formation (5%), l’énergie (3%), la santé (2%) et le sport (2%).

En outre, ledit rapport indique qu’environ 90% de la superficie est mobilisée au profit du secteur de l’Énergie, alors que 78% des emplois sont générés au niveau de l’agro-industrie, l’industrie et le tourisme.

Pour ce qui est de la déclinaison régionale, 78% des projets sont concentrés au niveau de Dakhla-Oued Eddahab et Laâyoune-Sakia El Hamra avec des parts respectives de 48% et 30%, suivies notamment de Fès-Meknès (5%), l’Oriental (4%), Souss-Massa (4%).