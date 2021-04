Diplomatie économique : l’essentiel de la rencontre virtuelle entre opérateurs économiques marocains et irlandais

La session d’ouverture de la rencontre virtuelle entre opérateurs économiques marocains et irlandais, organisée par l’Ambassade du Maroc en Irlande en collaboration avec le ministère irlandais du Commerce, des Entreprises et de l’Emploi, l’Agence étatique irlandaise de promotion des investissements » Entreprise Ireland », ainsi que la Chambre de Commerce Arabo-Irlandaise, s’est tenue le 29 mars 2021.

L’ouverture officielle a été donnée conjointement par le ministre marocain de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique, Moulay Hafid Elalamy et son homologue irlandais, Robert Troy ministre délégué irlandais chargé de la Promotion du Commerce et de la Réglementation Numérique et des Entreprises.

Lahcen Mahraoui, Ambassadeur du Royaume du Maroc à Dublin, premier intervenant de la plénière, a axé son intervention sur la nécessité de renforcer davantage les relations bilatérales au niveau économique et commercial au regard des opportunités multiples qui s’offrent tant au Maroc qu’en Irlande, et ce, à travers l’instauration de ponts de communication et d’échanges entre les professionnels économiques des deux pays.

M. Mahraoui a précisé que cet événement économique est un point de départ dans la poursuite des rencontres visant l’identification d’éventuelles possibilités de partenariats économiques et d’investissement entre le Maroc et l’Irlande.

Il a saisi l’occasion pour proposer à la partie irlandaise la possibilité de la conclusion d’un Accord-Cadre de coopération économique, industrielle et commerciale avec le Maroc.

Pour sa part, le ministre M. Moulay Hafid Elalamy a fait une présentation sur l’environnement des investissements au Maroc en mettant en exergue la capacité industrielle et digitale du Maroc en termes d’innovation qui s’est matérialisée particulièrement lors de la gestion de la pandémie liée à la COVID 19, notamment à travers la production de masques et d’autres équipements.

Le ministre a également décliné les atouts du Maroc en termes de proximité géographique avec l’Europe, la stratégie du Maroc dans le secteur des énergies renouvelables via la décarbonisation de l’industrie marocaine, les secteurs clés comme l’aéronautique et l’automobile pour lesquels le Maroc est devenu le pays le plus compétitif au niveau mondial.

Moulay Hafid Elalamy a invité à cette occasion son homologue irlandais et les professionnels irlandais à visiter le Maroc quand la situation le permettra, une invitation accueillie favorablement par son homologue irlandais, le ministre Robert Troy.

Le ministre irlandais Robert Troy, considérant le Maroc en tant que porte d’entrée en Afrique et un partenaire moderne et dynamique dans l’espace africain francophone ainsi qu’au regard de ses partenariats réussis avec l’Union Européenne et les USA, a précisé que pour l’Irlande, il est prioritaire d’étendre la croissance de son exportation vers le Maroc dans des domaines d’intérêt communs notamment les nouvelles technologies, l’innovation, l’agroalimentaire, et ce, dans une optique gagnant-gagnant. Dans ce cadre, le ministre irlandais a souligné qu’Entreprise Ireland est prête à assister les entreprises marocaines et irlandaises pour travailler main dans la main afin de concrétiser un partenariat économique solide et dynamique.

Lors de cette session d’ouverture, les atouts et le potentiel que présente le climat des affaires au Maroc et les facteurs d’attractivité offerts à l’investisseur étranger ont été explicités notamment par Mehdi Tazi, Vice-président Général de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

M. Tazi a, à cet effet, proposé la création d’un Conseil d’affaires Maroc-Irlande, qui ciblerait potentiellement le marché africain. Doing Business au Maroc a également été le sujet de la présentation de M. Hicham Boudraa, Directeur Général par intérim de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), qui a exposé les différentes facilités offertes aux investisseurs étrangers.

Cette session d’ouverture a été également marquée par les interventions du côté irlandais, de Peter Finan, avocat d’affaires et consultant auprès du ministère irlandais du Commerce, des Entreprises et de l’Emploi, Ahmad R. Younis, Secrétaire Général et CEO de la Chambre de Commerce Arabo-Irlandaise et M. Mike Hogan, Directeur MENA à « Entreprise Ireland ».

Ces intervenants irlandais ont démontré et explicité, chacun selon son champs d’expertise, l’importance du Maroc en tant que partenaire fiable et professionnel avec l’Irlande encourageant ainsi, les opérateurs économiques irlandais à se tourner vers le Maroc pour la conclusion de partenariats plus forts en terme de commerce et d’investissement au Maroc.

Selon Entreprise Ireland, cette session d’ouverture, grâce à l’usage d’une plateforme digitale ouverte, a pu générer le suivi d’environ 70 entreprises irlandaises et d’une audience mondiale issue d’environ 40 pays.

Cette session d’ouverture a été suivie par la tenue le 30 mars 2021, de deux Panels sectoriels portant sur « Ports/Logistics/Maritime » et » Industrial-Automotive-Aerospace » qui ont connu la participation de plusieurs experts marocains. Le Panel intitulé » Cleantech/ Renewables » se déroulera le 6 avril 2021. Les trois autres Panels, initialement prévus le 31 mars, seront programmés avant le 10 avril 2021.