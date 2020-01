Digitalisation / Tanger Med : les certificats d’exportations agroalimentaires dématérialisés

Le port Tanger Med a mis en place une solution dématérialisée de la procédure d’exportation des produits agroalimentaires, et ce depuis les stations de conditionnement des produits à travers tout le Royaume.

Ainsi, à partir de ce mois de janvier 2020, le certificat d’inspection délivré par l’établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations Morocco Foodex et le certificat phytosanitaire délivré par l’ONSSA nécessaires pour les exportations agroalimentaires sont systématiquement intégrés au « Port Community System » de Tanger Med, et accessibles à une base de données de près de 5000 exportateurs marocains à travers tout le Royaume. Par ailleurs, grâce à l’échange automatisé, ces documents sont également transmis numériquement à l’Administration des douanes pour l’obtention du bon douanier d’embarquement à travers le port.