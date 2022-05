Digitalisation : l’ADD a développé des applications pour le compte de plus de 2.000 établissements publics

L’Agence de Développement du Digital a développé des applications dont bénéficient plus de 2 000 établissements administratifs. En parallèle, un programme de formation a été mis en place pour plus de 10 000 fonctionnaires sur le plan national.

La numérisation est au cœur des priorités du gouvernement, pour une administration efficace, transparente et de proximité au service du citoyen. En effet, le ministère chargé de la Transition numérique a répertorié et examiné 3 832 procédures administratives inscrites dans le domaine des prérogatives des administrations publiques et ce, dans le cadre des mesures prises par son département pour la matérialisation de la loi 55.19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives. Parmi ces procédures, quelque 2 700 sont publiées sur le site idarati.ma. En même temps, le ministère a procédé à la suppression de 800 procédures qui ne s’appuient sur aucune disposition légale, ce qui représente, une importante avancée sur le chemin de la consécration de la transparence au niveau des procédures juridiques au Maroc.

Pour encore bien avancer dans ce chantier, le département en question œuvre à l’accompagnement sur le terrain de nombreuses administrations et grands chantiers, entre autres, la justice, la santé, la CNSS ou encore la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion.