Dialogue inter-libyen : Les deux délégations libyennes saluent les efforts et la position impartiale du Maroc

Les délégations du Haut Conseil d’État libyen et du Parlement de Tobrouk ont exprimé, jeudi à Bouznika, leurs remerciements et leur gratitude pour les efforts du Royaume du Maroc dans la relance du dialogue libyen, ainsi que pour sa position impartiale.

S’exprimant peu avant la lecture du communiqué final conjoint ayant sanctionné les réunions de Bouznika, Fawzi Aqab, de la délégation du Haut Conseil d’État libyen, a exprimé sa gratitude au Royaume pour ses efforts de réunir les conditions adéquates au dialogue et à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le soutien et l’assistance continus afin d’aider le peuple libyen et de réaliser la stabilité et la sécurité en Libye.

Il a également affirmé la grande confiance en la position « impartiale et neutre » du Maroc, qui a instauré le climat approprié et réuni les conditions idoines pour le dialogue dans le but de trouver des solutions à la crise en Libye.

De son côté, le représentant de la Chambre des représentants libyenne, Essam Al Jahani, a exprimé ses remerciements au Royaume pour avoir accueilli le dialogue afin de parvenir à une solution au problème libyen, relevant que le Maroc a facilité ce dialogue par tous les moyens.

Il a ajouté que ces réunions seront le prélude au processus d’une grande solution politique pour la Libye qui va sortir le pays de la situation actuelle en l’amenant vers l’unité, la sécurité et la stabilité.

Il a en outre mis en avant « la très grande » harmonie entre les deux délégations, soulignant que les Libyens sont capables de parvenir, par la voie du dialogue, à des solutions aux problèmes du pays dans l’intérêt du peuple et des générations futures.

Dans le communiqué final conjoint au terme des réunions de Bouznika, les deux délégations avaient annoncé qu’elles sont parvenues à un accord global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté.

Elles ont également convenu de poursuivre ce dialogue et de reprendre les réunions durant la dernière semaine de ce mois afin d’achever les mesures nécessaires qui garantissent l’application et l’activation de cet accord.

Les deux parties ont de même exhorté l’ONU et la communauté internationale à soutenir les efforts du Maroc visant à réunir les conditions adéquates et à créer un climat propice pour parvenir à une solution politique globale en Libye.

