« Devoxx Morocco » : Les plus grands développeurs des TIC au monde attendus à Agadir

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation internationale des NTIC marque son retour cette année avec un véritable carrefour technologique qui réaffirme la vision de « DEVOXX Morocco » de maintenir un mouvement créé autour de sa devise » Par les développeurs, pour les développeurs », ont indiqué les organisateurs de cet événement lors d’une conférence de presse tenue lundi .

La 9ème édition de la conférence « Devoxx Morocco » est organisée par xHub et le Conseil de la Région Souss-Massa en partenariat avec le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) Souss-Massa, le Centre Régional d’Investissement (CRI) Souss-Massa et la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services Souss-Massa.

La conférence « DEVOXX Morocco » incarne une plateforme d’échange et de réseautage entre entreprises, professionnels et universitaires opérant dans le domaine des technologies de l’information.

Depuis son lancement, elle propose des rencontres autour des nouvelles technologies du numérique : Cloud, Big Data, DevOps, Mobile, IoT, AI, Blockchain, Robotique, Entrepreneuriat, Innovation et créativité.