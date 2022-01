Développement Humain: un 1er Sommet MENA organisé par le Cercle Des Diamants

L’association « Cercle Des Diamants » organise le 1er Sommet MENA du Développement Humain et ce, du 19 au 22 janvier 2022. Sous la thématique au cœur des préoccupations actuelles « naviguons dans l’incertitude », ce sommet constituera un carrefour des professionnels de l’accompagnement de l’humain, originaires ou résidents de la région MENA, relèvent les organisateurs dans un communiqué. Cet événement qui se veut novateur et fédérateur, réunira pendant 4 jours des experts de renom dans le domaine du développement humain et un public qualifié désirant prendre les rênes de son devenir et cultiver son anti-fragilité dans ce contexte actuel peint d’instabilité. Autour de thématiques percutantes telles que le leadership, la résilience, l’agilité, la pensée positive et la spiritualité, 4 conférences et 1 table ronde seront tenues lors du Sommet, du 19 au 22 janvier 2022. Ces dernières seront animées par 10 speakers distingués de la région MENA.

Selon les organisateurs, cet événement a pour but d’insuffler l’optimisme ainsi qu’un tournant profitable de changement positif et durable, notamment dans une période de reconstruction sur divers plans, nécessitant un état d’esprit et des pratiques fortement empruntés de la résilience, cette aptitude à naviguer dans l’incertain.

L’inscription est possible via le lien:

https://cercledesdiamantsevents.com/index.php/inscription/