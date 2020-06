Développement du digital : L’ADD et Maroc Numeric Cluster s’associent

L’Agence de développement du digital (ADD) et l’Association MarocNumeric Cluster (MNC) ont conclu, mercredi, une convention-cadre de partenariat en matière de développement de l’innovation digitale, de promotion des services numériques, d’accompagnement et de formation aux métiers innovants.

Cette convention a pour principal objectif de soutenir les projets innovants via le lancement des appels à projets et le développement du partenariat international, de promouvoir l’innovation digitale (évènements, networking), ainsi que la réalisation d’études autour de la dynamique de l’innovation digitale dans le royaume (usages digitaux, écosystème, etc), indiquent les deux parties dans un communiqué conjoint.

Les deux entités s’engagent à mutualiser leurs efforts autour de 7 axes de coopération relatifs à la promotion de projets de plateformes de R&D et d’industrialisation digitale, la formation et l’accompagnement dans le digital, l’intelligence artificielle (IA) et la valorisation des données, l’industrie 4.0, l’élaboration d’études digitales et à l’organisation d’évènements, d’actions de networking et de soutien aux projets innovants, précise la même source.

L’ADD est un établissement public stratégique doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission principale de mettre en œuvre la stratégie de l’Etat en matière de développement du digital et de promouvoir la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès des citoyens.

L’association MNC, elle, est une structure à gouvernance mixte Public/Privé créée en 2010 grâce au soutien du ministre de l’Industrie. Elle regroupe plusieurs acteurs: Etat, Grandes entreprises, PME, Start-ups, opérateurs de l’enseignement et de la recherche et organismes d’aide et de financement.

Le cluster a pour objectif principal de faire émerger des projets innovants et à forte valeur ajoutée dans des niches d’excellence comme la transformation digitale, l’intelligence artificielle, l’industrie 4.0, Smart territoire, Smart education, etc.

(Avec MAP)