Deux nouveaux centres de santé urbains voient le jour à Casablanca

Il s’agit du centre de santé urbain de niveau 1 « Charf » au niveau de la préfecture d’arrondissement Hay Hassani et du centre de santé urbain de niveau 2 « Nasr 1 » à la commune Oulad Saleh à Nouaceur.

Selon le ministère de la Santé et de la Protection sociale, ces deux projets s’inscrivent dans le cadre de la réforme et la réhabilitation de l’offre de santé nationale et régionale et en application des Hautes Orientations Royales relatives au chantier de la généralisation de la protection sociale.

S’agissant du centre de santé urbain de niveau 1 « Charf » au niveau de la préfecture d’arrondissement Hay Hassani, il entre dans le cadre du programme de lutte contre l’exclusion sociale et vise à rapprocher les services de santé de base de la population cible, qui est estimée à 47.500 personnes.

Il fournira plusieurs services de santé, notamment : le suivi de la grossesse et de l’accouchement, la planification familiale, le dépistage, le traitement et le suivi du diabète, de l’hypertension artérielle, et des cas d’asthme, la vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques et les carences nutritionnelles, le dépistage et le diagnostic des cancers du sein et du col de l’utérus, la prévention primaire des maladies chroniques, le suivi des cas épidémiologiques, ainsi que l’offre d’examens thérapeutiques et infirmiers, la santé scolaire et universitaire et la santé des jeunes.

Cet établissement sanitaire a été reconstruit et équipé sur une superficie d’environ 2.600 mètres carrés, dont 2.140 mètres carrés couverts, avec une enveloppe budgétaire estimée à 550.000 dirhams et ce dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale, l’Initiative nationale pour le développement humain et l’Association « Taazor » pour le développement humain, social et culturel.

Pour ce qui est du centre de santé urbain de niveau 2 « Nasr 1 » à la commune Oulad Saleh à Nouaceur, il a été construit sur une superficie totale de 1.434 mètres carrés, dont 756 mètres carrés construits avec un budget total de plus de 7 millions de dirhams.

Ce centre, qui ciblera une population locale d’environ 30.000 personnes, fournira des services de santé comprenant des examens médicaux et des services infirmiers, en plus de la santé maternelle et infantile, de la planification familiale, de la santé scolaire et de la vaccination, ainsi que la prise en charge des maladies chroniques et des soins dentaires.

Il s’inscrit dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales dans le domaine de la santé, et du renforcement de l’offre de soin au niveau de la province de Nouaceur et la proximité des services de santé primaires de la population.