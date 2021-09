Des portugais prospectent les opportunités d’investissement à Tanger

Selon un communiqué de la Chambre de Commerce, d’industrie et de services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA), une réunion de travail s’est tenue, mardi au siège de la chambre à Tanger, entre une délégation de la CCISPM, conduite par le président de la Chambre, Jose Maria Teixeira, et des responsables de la CCIS-TTA, consacrée à l’examen des opportunités d’investissement dans la région et les partenariats possibles entre les deux parties, ainsi que les moyens de renforcer la coopération entre les hommes d’affaires marocains et leurs homologues portugais.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations internationales de la CCIS-TTA et de l’ouverture aux chambres professionnelles internationales, a été également une occasion pour faire des présentations sur les deux institutions et leur rôle dans l’appui à l’investissement et au partenariat économique entre le Maroc et le Portugal, a relevé la même source. Les deux parties ont ainsi souligné l’importance de renforcer la coopération entre les deux chambres, en signant un accord de partenariat, dont le projet de convention va être préparé par la partie portugaise, afin de se prononcer sur son contenu et de préciser la date de signature en présence des présidents des deux chambres.

Elles ont, à cet égard, formulé le souhait que l’accord constitue une base pour l’élaboration d’un programme de travail commun, qui comprend l’échange d’informations économiques, la participation à des manifestations économiques et l’organisation de missions pour les hommes d’affaires et diverses activités parallèles, visant à renforcer la coopération et le partenariat entre les entreprises des deux pays.