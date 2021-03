Défis auxquels sont confrontées les femmes négociatrices : Conseils et Toolkits

Voici quelques techniques et tactiques pour les femmes négociatrices, leur permettant d’égaliser les règles du jeu dans les scénarios de négociation.

Voici trois conseils de négociation axés sur les compétences de négociation et les tactiques de négociation que les femmes peuvent utiliser pour obtenir de meilleurs résultats à la table de négociation :

Conseil de négociation n°1

Soyez non menaçant : Les conseils passés d’experts tels que Sheryl Sandberg ont encouragé les femmes à combiner un message affirmatif avec des sourires, des gestes amicaux et d’autres comportements non menaçants et traditionnellement féminins.

Conseil de négociation n°2

Soyez un joueur d’équipe : Les femmes ont également été encouragées à augmenter leurs chances d’obtenir ce qu’elles veulent en indiquant comment leurs demandes bénéficieraient à l’organisation plutôt qu’à elles-mêmes. Cette approche peut fonctionner car elle est conforme au stéréotype de genre selon lequel les femmes sont particulièrement préoccupées par les autres.

Conseil de négociation n°3

Mesures défensives : Nous pouvons tous, mais les femmes en particulier, éviter d’être mis à profit dans les négociations en nous engageant dans une préparation approfondie et en testant les revendications de leurs homologues. Mais il serait injuste de mettre le fardeau de surmonter les préjugés sexistes profondément enracinés sur les négociateurs individuels. De plus, de nombreuses femmes se hérissent naturellement à l’idée de s’engager dans des comportements plus stéréotypés simplement pour éviter de balancer le bateau.

Pour ces raisons, il peut être encore plus important de lutter contre les inégalités dans la manière dont nous et nos organisations percevons et traitons les femmes dans le domaine de la négociation. Des étapes telles que les suivantes peuvent être plus difficiles à mettre en œuvre, mais elles offrent une voie vers un réel changement.

3 étapes pour surmonter les préjugés dans les négociations

Vérifier votre comportement de négociation : Si jamais vous êtes tenté de mentir à un collègue négociateur, demandez-vous si le sexe pourrait jouer un rôle. Estimez-vous intrinsèquement – et à tort – que les femmes négociatrices que vous rencontrez soient moins compétentes ou moins informées que les hommes ? Les mensonges et autres comportements contraires à l’éthique peuvent se retourner contre vous en portant atteinte à votre réputation, en particulier dans notre monde de plus en plus connecté et digitalisé, et ils nous empêchent également de trouver des solutions plus créatives susceptibles d’améliorer les résultats des deux parties.

Imposer des normes : Recherchez des moyens d’améliorer les normes que les négociateurs de votre organisation utilisent dans leurs négociations. Par exemple, votre organisation peut être en mesure de structurer des négociations de travail plus équitables en spécifiant des échelles salariales et des horaires fixes pour les évaluations des performances et les discussions sur la rémunération. Éduquer et encadrer : Les organisations peuvent informer leurs employés des préjugés courants auxquels les négociateurs sont confrontés à la table et de la négociation ainsi que les difficultés et les risques du métier. Ils peuvent également mettre en place des programmes de mentorat pour aider les femmes, les minorités et d’autres à se sentir plus à l’aise pour négocier avec assurance en leur propre nom. La négociation n’est pas seulement un métier, mais aussi un art. En réduisant les inégalités entre les sexes dans les négociations, nous pouvons à la fois alléger le fardeau des femmes et promouvoir des négociations plus productives.