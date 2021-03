Dakhla séduit les investisseurs du 26 au 28 mars

La première édition des Weekends de prospection des opportunités d’investissement, aura lieu du 26 au 28 mars à Dakhla, avec la participation de plusieurs investisseurs et auto-entrepreneurs marocains et étrangers.

Initiés par l’association « Nord Sud Action » sous l’égide du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab, « Les week-ends de prospection à Dakhla » est un événement dédié à explorer les opportunités d’investissement en vue de donner un nouvel élan à la dynamique de développement que connait la région. Cette manifestation, qui sera organisée en partenariat avec le Centre régional d’investissement (CRI) et avec l’appui de l’agence du Sud, ambitionne de contribuer aux efforts visant à faire de Dakhla un hub économique régional et un trait d’union entre le Maroc et sa profondeur africaine, indique un communiqué des organisateurs. L’association « Nord Sud Action », en partenariat avec le CRI, organiseront chaque dernier weekend du mois, à partir de mars 2021 une rencontre autour de l’investissement dans la région, précise-t-on.

Ce week-end de prospection des opportunités d’affaires à Dakhla sera aussi marqué par des visites d’entreprises et de sites permettant de constater de visu les projets florissant de la région.

Grâce à sa connaissance de la région et de ses atouts, l’association « Nord Sud Action » œuvrant dans le domaine de la communication, du développement socio-économique et de l’incitation a l’investissement facilitera aux participants l’accès à toutes les informations utiles pour le lancement de leurs projets.

Cet événement ciblera les investisseurs, porteurs de projets et auto-entrepreneurs, ainsi que les très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) qui veulent élargir et fructifier leur business dans des secteurs variés, tels que le tourisme, les nouvelles technologies de l’information et de la communication, les énergies renouvelables, les services et commerces de proximité, l’industrie et l’agriculture, ainsi que la pêche et l’aquaculture.

Il prévoit également des réunions B2B et des rencontres entre les investisseurs potentiels le CRI et l’Agence urbaine de Dakhla-Oued Eddahab, ainsi que les autorités locales et les services extérieurs.

(Avec MAP)