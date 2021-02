Dakhla : Des « week-ends de prospection » des opportunités d’investissement

Cet événement sera marqué par des visites d’entreprises et de sites permettant de constater de visu les projets florissant de la région, précise un communiqué de l’association.

Grâce à sa parfaite connaissance de la région et de ses atouts, l’association « Nord Sud Action » œuvrant dans le domaine de la communication, du développement socio-économique et de l’incitation a l’investissement facilitera aux participants l’accès à toutes les informations utiles pour le lancement de leurs projets.

Cet événement ciblera les investisseurs, porteurs de projets et auto-entrepreneurs, ainsi que les très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) qui veulent élargir et fructifier leur business dans des secteurs variés tels que le tourisme, les nouvelles technologies de l’information et de la communication, les énergies renouvelables, les services et commerces de proximité, l’aquaculture, l’agriculture, la pêche et l’industrie.

Il prévoit également des réunions B2B et des rencontres entre les investisseurs potentiels le CRI et l’Agence urbaine de Dakhla-Oued Eddahab, ainsi que les autorités locales et les services extérieurs.

« Investir à Dakhla et sa région est aujourd’hui une belle opportunité à saisir, dans une ville dotée d’une situation géographique exceptionnelle avec un grand potentiel économique, des avantages fiscaux et représentant, sans doute, un futur hub de croissance pour les entreprises nationales et internationales », précise la même source.

« Dakhla, ville en plein essor à tous les niveaux, ne cesse de s’élargir par de nouveaux pôles urbains et industriels. Grâce à ses potentialités d’investissement, son développement est permanent et fait émerger des besoins de plus en plus importants dans divers secteurs d’activité », ajoute le communiqué.

(Avec MAP)