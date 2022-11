Cyberviolence : Lancement de la 2ème édition de la campagne nationale de prévention

La 2ème édition de la campagne nationale de prévention contre la cyberviolence et le cyberharcèlement sera lancée, jeudi à Rabat, sous le slogan « Signalez pour arrêter le cyberharcèlement à l’encontre des enfants et des jeunes », annoncent les organisateurs.

Organisée du 1er au 20 décembre 2022, l’action vise à rappeler la nécessité d’une collaboration renforcée de tous les acteurs de la société afin d’assurer une meilleure protection des enfants et des jeunes dans le monde numérique, indiquent-ils dans un communiqué.

Cette campagne mettra l’accent sur l’importance du signalement comme mécanisme de lutte contre le cyberharcèlement et la cyberviolence.

En 2021, le Maroc était devenu le 45e pays au monde, le 13e en Afrique et le premier en Afrique du Nord à lancer un portail de signalement « Espace Maroc Cyberconfiance » (EMC) « www.cyberconfiance.ma ».

Cet événement sera également l’occasion de présenter les statistiques sur le cyberharcèlement et les cyberviolences au Maroc, ainsi que les efforts des institutions concernées pour faire face à cette problématique.

Plusieurs actions de sensibilisation et de formation seront organisées durant cette campagne, notamment la première édition du Forum des jeunes (EMC-Youth) pour écouter leurs propositions et leurs attentes vis-à-vis de la thématique, ainsi que plusieurs activités de sensibilisation du grand public, outre des tables rondes et des sessions de sensibilisation dans des écoles et un atelier de formation des professionnels et de la société civile sur les signalements.

Le protocole de prise en charge des cas de cyberharcèlement dans le milieu scolaire sera mis en pratique et testé par les enseignants formés dans le cadre du projet pilote de mise en place d’équipes ressources dédiées au traitement des cas de cyberharcèlement en milieu scolaire.

Ce projet, lancé par le Ministère de tutelle, en partenariat avec le Conseil de l’Europe et le CMRPI et Kaspersky, a permis de former une cinquantaine d’enseignants des Académies Régionales de l’Education et de la Formation des régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Marrakech-Safi.

La campagne de sensibilisation se déroulera également sur les réseaux sociaux, ainsi que dans la presse électronique et classique avec la diffusion de capsules de sensibilisation, d’interviews et d’émissions dédiées à la thématique.

Cette campagne, qui est initiée sous l’égide du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, le Centre Marocain de Recherches Polytechniques et d’Innovation (CMRPI), en partenariat avec le Conseil de l’Europe, est menée en collaboration du Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, le Ministère de la Justice, la Présidence du Ministère Public, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, ainsi que la Société Kaspersky et diverses institutions et parties prenantes de la protection des enfants.

Cette activité bénéficie du soutien du Programme Sud V « Protéger les droits de l’Homme, l’État de droit et la démocratie par des normes partagées dans le sud de la Méditerranée » cofinancé par l’Union européenne et le Conseil de l’Europe et mis en œuvre par ce dernier.