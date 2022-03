Cyberdéfense : LMPS Group dévoile son offre 100% marocaine

Dans un contexte où les entreprises marocaines s’engagent fortement dans la numérisation de leurs activités et déploient leurs systèmes d’information, avec des réglementations nationales et internationales qui exigent un renforcement des dispositifs de protection des données, la cybersécurité devient un enjeu majeur dans leurs stratégies.

Dans ce contexte, LMPS Group a exposé, ce mercredi 30 mars, à Casablanca son offre 100% marocaine dédiée aux entreprises et organismes publics toutes tailles confondues, soucieux de déployer un système complet et automatisé de cyberdéfense.

L’entreprise, en tant que « Cybersecurity one-stop-shop » a mis en place la première offre MDR « Managed Detection & Response » clé-en-main en Afrique, hébergée au Maroc et regroupant à la fois la technologie et les ressources locales.

Dotée d’Intelligence Artificielle, la solution ne nécessite pas d’expertise en matière de cybersécurité, et vient pallier la pénurie de profils hautement qualifiés dans ce domaine.

Par ailleurs, sur le plan légal, au Maroc, la loi 05-20 relative à la cybersécurité vise à mettre en place un cadre juridique préconisant un ensemble de règles et de mesures de sécurité afin d’assurer et renforcer la sécurité et la résilience des systèmes d’information des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics et de toute autre personne morale de droit public de l’Etat, ainsi que des infrastructures d’importance vitale disposant des systèmes d’information sensibles.

D’où la nécessité d’implémenter des mesures permettant la prévention et le renforcement de la sécurité. Toutes les entreprises doivent désormais se conformer à cette loi.