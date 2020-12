Culture : Agadir met en place un réseau de lecture public

Équité territoriale, évolution sociale et promotion culturelle, c’est l’essence du projet de réseau de lecture public qui est en cours d’implantation à Agadir et sa périphérie. Pour l’heure, il s’agit d’aménager et d’équiper 23 structures de lecture de proximité. Dans le détail, six bibliothèques déjà existantes vont être réhabilitées et 17 structures légères réparties dans les quartiers de la métropole seront construites. Un bibliobus est aussi prévu. Démarrés en novembre dernier, les travaux de ce projet devraient se terminer au quatrième trimestre 2022. Il s’agit à travers cet investissement public de permettre l’accès à tous à des ressources documentaires et encourager à la lecture comme à la mixité sociale, petits et grands. Premier du genre à travers le Maroc, ce projet novateur une fois opérationnel, facilitera l’utilisation des documents et la mobilité des usagers à travers une carte d’adhérents qui donnera accès à l’ensemble du réseau. La construction d’un centre de ressources documentaires doté d’une médiathèque est aussi au programme.