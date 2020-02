Crédit du Maroc fête ses 90 ans d’histoire

Fort d’une histoire riche et variée, il a connu une constante évolution pour devenir aujourd’hui une banque universelle et généraliste qui s’adresse aux particuliers, professionnels et entreprises. Pour célébrer son 90e anniversaire, le Crédit du Maroc invite ses clients et partenaires à découvrir une exposition événement intitulée «Crédit du Maroc, 90 ans d’histoire» dans l’enceinte de l’agence centrale, située sur le boulevard mythique Mohammed V de Casablanca. A l’aide de dates clés, de photographies, d’objets anciens et de billets de banque de collection, l’exposition recrée l’ambiance des agences de chaque époque et met en lumière les différentes étapes de l’évolution du Crédit du Maroc.