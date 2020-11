Crédit Agricole du Maroc lance sa filiale de paiement « AL FILAHI CASH »

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) renforce son rôle d’acteur majeur d’inclusion financière dans le monde rural et agricole, a souligné lundi CAM dans un communiqué, notant que son dispositif commercial, déjà très large, vient d’être étoffé par cette nouvelle filiale l’Etablissement de Paiement (EDP).

Conformément à la loi bancaire 103-12, la filiale AL FILAHI CASH vient d’être agréée par Bank-Al-Maghrib sur la globalité des services que peut offrir un établissement de paiement, notamment l’exécution des opérations de transfert de fonds depuis et vers toutes les agences AL FILAHI CASH et agences Crédit Agricole du Maroc, l’ouverture des comptes de paiements, ainsi que les dépôts et retraits en espèces sur un compte de paiement. Il s’agit également de l’exécution des opérations de paiement commerçants, des factures, des taxes et impôts et recharges téléphoniques, des opérations de transferts nationaux et internationaux, de mise à disposition depuis un compte de paiement vers un GAB ou en espèces, de change, de prélèvements permanents ou unitaires, des opérations de paiement et retraits par cartes adossées aux comptes de paiement et de l’exécution de virements lorsque ceux-ci portent sur des fonds placés sur des comptes de paiement. Cet agrément, a précisé la même source, permettra à « AL FILAHI CASH » d’être également intermédiaire des opérations effectuées par les établissements de crédit s’inscrivant amplement dans la stratégie cross-selling avec sa maison mère le Crédit Agricole du Maroc.

Le Crédit Agricole du Maroc vise, à travers le lancement de sa filiale « AL FILAHI CASH », la conservation de sa part de marché groupe dans un marché en perpétuel développement grâce à la diversification de ses activités, la densification de sa couverture sur le territoire marocain avec de nouveaux modèles de distribution (Agents principaux et détaillants).

Il vise également la diversification de son offre de services groupe avec les produits spécifiques de l’établissement de paiement, la mise à disposition et le développement d’une offre adaptée pour adresser sa clientèle cible, la contribution à la stratégie digitale du groupe, le relais de croissance du groupe et la contribution à l’inclusion financière, la réduction de la circulation du cash et à la mission de service public.

Fidèle à son rôle d’outil de l’Etat pour l’accompagnement du monde rural et en parfaite cohérence avec sa mission de service public, le Groupe Crédit Agricole du Maroc mobilisera sa nouvelle filiale « AL FILAHI CASH » pour être un trait d’union entre le monde urbain et rural, un acteur d’inclusion financière digitale dans le monde rural et un relais du développement économique, relève le communiqué.

Pour une clientèle principalement rurale et périurbaine, le dispositif commercial d’ »AL FILAHI CASH » couvrira les zones périurbaines et rurales à forte démographie et à faible couverture en points de vente bancaires, les périphériques des principales grandes villes du Maroc et les régions d’intérêt national au vu de mission de service public du Groupe Crédit Agricole du Maroc.

« AL FILAHI CASH » optera pour une stratégie d’implantation commerciale basée sur une très forte synergie avec le dispositif important du Groupe Crédit Agricole du Maroc, fait savoir la même source, précisant que son réseau commercial sera basé sur des agences en propre, des Agences Crédit Agricole du Maroc et ses filiales Tamwil Al Fellah et la Fondation Ardi. Et d’ajouter que ce dispositif sera renforcé par divers partenariats visant le mandat d’agents principaux et détaillants hors Groupe Crédit Agricole du Maroc.

« En plus de la présence physique couvrant le territoire national, il était naturel pour AL FILAHI CASH de s’inscrire dans la dynamique digitale du Groupe à travers son application mobile FILAHI PAY. S’appuyant sur l’expertise de la Digitale Factory du Groupe, AFC offre à sa clientèle une application sécurisée, intuitive et simple à utiliser », a indiqué la même source. Cette application gratuite offre divers parcours à ses clients couvrant tous les services depuis l’ouverture de compte plafonné à 200 dirhams, jusqu’à la réalisation des opérations de paiement, de transferts et de mises à disposition d’une manière instantanée et en temps réel 24h/7j.

L’ambition d’ »AL FILAHI CASH » est de contribuer fortement au renforcement du leadership de sa maison mère dans l’inclusion financière dans le monde rural et agricole. Sur un marché adressable de 6 millions de clients à fin 2024, cette filiale apportera une vraie valeur à ce segment de clientèle ayant des besoins spécifiques.

(Avec MAP)