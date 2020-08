Crash d’un avion à Kénitra: Le BEA ouvre une enquête

Le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses d’accidents d’aviation civile (BEA) a ouvert une enquête technique pour déterminer les causes du crash d’un avion biplace jeudi à Kénitra, faisant deux morts, indique vendredi le ministère du tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale dans un communiqué.