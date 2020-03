Covid19 : Le ministère de la Santé lance « Allô SAMU 141 »

Le ministère de la Santé a renforcé son outil de communication et d’information sur le coronavirus par le lancement d’un numéro dédié à l’aide médicale urgente « Allô SAMU 141 ».

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère précise que cet outil vient s’ajouter au service « Allo Yakada 080 100 47 47 », déjà opérationnel via le centre national d’opérations d’urgence en santé publique (CNOUSP).

Le lancement de ce numéro vise à réduire la pression sur le centre d’appel du service Allo Yakada, ajoute la même source, notant qu’Allô SAMU 141 sera dédié exclusivement aux personnes présentant des symptômes respiratoires, de la fièvre et de la toux pour leur fournir conseils et recommandations.

Pour sa part, le service Allo Yakada fournira des informations et recommandations sur le Covid-19, des conseils pour les voyageurs, et des informations au public sur la maladie et sur les procédures à suivre pour signaler un cas suspect pour les professionnels de la santé, selon le communiqué.

Les deux outils disposent d’un distributeur automatique d’appels pour réduire la durée d’attente, explique le communiqué, faisant savoir que des équipes sanitaires veillent à répondre 24/24h et 7 jours/7 aux demandes de renseignements des citoyens et à orienter des cas éventuels vers les centres spécialisés selon les régions.

A noter que le service « Allô SAMU 141 » couvre actuellement huit régions, tandis que les citoyens des autres régions à savoir: Drâa-Tafilalet, Béni Mellal-Khénifra, Guelmim-Oued Noun et Dakhla-Oued Ed-Dahab, peuvent contacter le service « Allo Yakada 080 100 47 47 ».

